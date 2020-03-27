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В одном из столичных торговых центров появился таромат

27.03.2020 16:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Он принимает ПЭТ-тару и алюминиевые жестянки любых производителей, а вместо дает бонус в чеке. В такой автомат помещается до 500 бутылок, затем они будут переработаны и отправятся на повторное производство. Важно на бутылке оставлять этикетку.

К раздельному сбору мусора минчан приучают буквально со школы. Например, в 19 столичной гимназии вообще отказались от использования пластика. Дети при себе имеют термокружки, а для учебников вручную создают льняные обложки.

 
 
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Он принимает ПЭТ-тару и алюминиевые жестянки любых производителей, а вместо дает бонус в чеке. В такой автомат помещается до 500 бутылок, затем они будут...
 
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