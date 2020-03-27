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Какое средство гарантирует максимум лимонного сока? Микроволновка, морозилка, горячая вода или скалка?

Итоги и оценки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как добыть лимонный сок, не потеряв ни капли витамина С? Самое время укреплять иммунитет желтыми цитрусами. Но как добыть лимонный сок, не потеряв ни капли кислющего витамина С? Пришло время выяснить, какой из лайфхаков...

Самое время укреплять иммунитет желтыми цитрусами. Но как добыть лимонный сок, не потеряв ни капли кислющего витамина С? Пришло время выяснить, какой из лайфхаков работает. Каждый из 4 фруктов получает свой номер и отправляется на испытание.Фрукт № 1 помещаем в микроволновку. Греем 30 секунд. Волокна и перегородки внутри должны разрушиться, а сок так и хлынуть при выжимании.Второй лимон замораживаем, чтобы получить тот же эффект. Внутри он еще долго остается ледяным. После таких долгих процедур на подготовку хозяйка сама как выжатый лимон.Перед тем как выжимать следующий цитрус, помещаем его в горячую воду на 10 минут. Он должен расслабиться и добровольно отдать весь свой сок.А с последним испытуемым применяем метод кнута, вернее, скалки - попросту избиваем заморский фрукт. Не знаю пока как насчет сока, но от негатива избавиться точно помогает.После микроволновки сок выжимается значительно легче, но его объем не увеличивается на обещанные 30 %.Морозиться с лимоном - себе дороже. Долго, неудобно.Горячая ванная размягчила лимон, он стал податливее и, кажется, сочнееПосле скалки лимон выжался мгновенно, сок так и брызжет. И процесс увлекательный.На самом деле, сока из всех фруктов получилось примерно одинаковое количество. Объективные выводы сделать сложно: ведь один и тот же лимон дважды не выжмешь.