«Белавиа» продолжит полеты в Москву — Минтранс

Источник материала: Полымя

Авиакомпания «Белавиа» продолжит полеты в Москву, несмотря на решение РФ о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения, рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.





«Достигнута договоренность о продолжении полетов в Москву авиакомпанией «Белавиа». Соответствующее уведомление от российской стороны получено Департаментом по авиации Минтранса», — отметили в пресс-службе.

Ранее правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

Департамент по авиации Минтранса Беларуси сообщал, что прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией. Директор департамента Артем Сикорский провел телефонные консультации с первым заместителем министра транспорта России Александром Нерадько, который возглавляет Росавиацию. Во время разговора была выражена взаимная приверженность к сохранению воздушного сообщения между двумя странами.

Источник: БелТА