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«Белавиа» продолжит полеты в Москву — Минтранс

27.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Авиакомпания «Белавиа» продолжит полеты в Москву, несмотря на решение РФ о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения, рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

«Белавиа» продолжит полеты в Москву — Минтранс

«Достигнута договоренность о продолжении полетов в Москву авиакомпанией «Белавиа». Соответствующее уведомление от российской стороны получено Департаментом по авиации Минтранса», — отметили в пресс-службе.

Ранее правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

Департамент по авиации Минтранса Беларуси сообщал, что прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией. Директор департамента Артем Сикорский провел телефонные консультации с первым заместителем министра транспорта России Александром Нерадько, который возглавляет Росавиацию. Во время разговора была выражена взаимная приверженность к сохранению воздушного сообщения между двумя странами.

Источник: БелТА

 
 
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Авиакомпания «Белавиа» продолжит полеты в Москву, несмотря на решение РФ о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения, рассказали корреспонденту БЕЛТА в
 
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