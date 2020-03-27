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Реконструкцию набережной в Бресте планируют завершить в этом году

27.03.2020 19:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Работы по реконструкции набережной Франциска Скорины в Бресте начались несколько лет назад. Не прекращаются они и сейчас. И это тот случай, когда теплая зима способствовала строителям: работы по благоустройству начались еще в январе. В планах продление части пешеходной набережной до бывшего речного порта. Рядом  велодорожки, а также благоустройство беседок и зеленых зон. Появится даже фонтан на воде.

Николай Якубовский, заместитель председателя Брестского горисполкома: "Он куплен, он апробирован, он уже работает в тестовом режиме. Прокрутили мы его. Поэтому в этом сезоне мы планируем фонтан запустить в створе улицы Ленина".

Не забыли и о уже существующих зонах. Здесь пропишутся 20 новых точек питания и торговли. Набережная уже наравне с Советской становится местом притяжения для многих горожан.

Все работы планируют завершить уже в этом году. Но на этом все не остановится. Сейчас обсуждаются планы по продолжению Набережной до Брестской крепости.

Николай Якубовский, заместитель председателя Брестского горисполкома: "Это будет реализация в 2 этапа с учетом наличия финансирования прежде всего. Первый этап мы планируем, не доходя ТЭЦ, свернуть с выходом на Машерова. Тоже сделать дорожку, велодорожку, но мы хотим уйти от набережной в бетоне. Вот эта набережная, которую мы доделаем, дальше бетона не будет, дальше пойдет просто берег, вход к воде будет свободным".

Рядом ведутся и работы в Городском саду. Здесь делают новую дорожку рядом с аллеей, которую высадили осенью во время субботника.

 
Теги: Брест
 
 
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Работы по реконструкции набережной Франциска Скорины в Бресте начались несколько лет назад. Не прекращаются они и сейчас. И это тот случай, когда теплая зима...
 
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