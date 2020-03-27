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Белавиа продолжит полеты в Москву
27.03.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧтобы наши туристы смогли как можно быстрее вернуться домой, Белавиа продолжит полеты в Москву. Такая договоренность достигнута сегодня с российской стороной. Эту информацию в интервью нашему телеканалу подтвердил посол Дмитрий Мезенцев (видео).
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Чтобы наши туристы смогли как можно быстрее вернуться домой, Белавиа продолжит полеты в Москву. Такая договоренность достигнута сегодня с российской стороной....
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