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Белавиа продолжит полеты в Москву

27.03.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы наши туристы смогли как можно быстрее вернуться домой,  Белавиа продолжит полеты в Москву. Такая договоренность достигнута сегодня с российской стороной. Эту информацию в интервью нашему телеканалу подтвердил посол Дмитрий Мезенцев (видео). 

 
 
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Чтобы наши туристы смогли как можно быстрее вернуться домой,  Белавиа продолжит полеты в Москву. Такая договоренность достигнута сегодня с российской стороной....
 
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