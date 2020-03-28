﻿ Народные приметы на 28 марта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Народные приметы на 28 марта

28.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

28 марта отмечается Александров день, который ещё назвали Лесное ухоженье. Этот праздник посвящен чествованию леса, который для крестьян был кормильцем и поильцем, давал ягоды, грибы, мясо, целебные травы и полезные коренья. Также лес давал материалы для строительства домов, изготовления инструментом и кухонной утвари.

Народные приметы на 28 марта

Приметы:

  • Новолуние до этого дня предвещает раннюю уборку хлеба.
  • Прилет чаек – к весеннему теплу.
  •  Чайки в воде купаются – к дождю.
  • Грачи прямо на гнездо летят – к дружной весне.
  •  Журавли летят низко, быстро и молча – к непогоде.
  • Если в этот день страшно воют волки, спать не дают, то нужно перевернуть подушку – сразу заснешь спокойным сном.
  • Если 28 марта вам перейдет дорогу волк или девушка с полными ведрами, то в скором времени получите неплохую прибыль.
  •  Если день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката, будет ненастье.
  • Голова чешется – к мелким неприятностям.
  • Воробьи чирикают – к теплому и солнечному дню.
  • По поверью, в Александров день нельзя мыть голову. В противном случае ждет разлука с кем-то из родственников.
  • Чтобы не сглазили в этот день нужно до заката носить на одежде булавку, спрятанную от посторонних глаз.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 марта отмечается Александров день, который ещё назвали Лесное ухоженье. Этот праздник посвящен чествованию леса, который для крестьян был кормильцем...
 
Новости дня
Новости общества
 
В поле уже трудятся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика