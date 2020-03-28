Народные приметы на 28 марта

28 марта отмечается Александров день, который ещё назвали Лесное ухоженье. Этот праздник посвящен чествованию леса, который для крестьян был кормильцем и поильцем, давал ягоды, грибы, мясо, целебные травы и полезные коренья. Также лес давал материалы для строительства домов, изготовления инструментом и кухонной утвари.
Приметы:
- Новолуние до этого дня предвещает раннюю уборку хлеба.
- Прилет чаек – к весеннему теплу.
- Чайки в воде купаются – к дождю.
- Грачи прямо на гнездо летят – к дружной весне.
- Журавли летят низко, быстро и молча – к непогоде.
- Если в этот день страшно воют волки, спать не дают, то нужно перевернуть подушку – сразу заснешь спокойным сном.
- Если 28 марта вам перейдет дорогу волк или девушка с полными ведрами, то в скором времени получите неплохую прибыль.
- Если день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката, будет ненастье.
- Голова чешется – к мелким неприятностям.
- Воробьи чирикают – к теплому и солнечному дню.
- По поверью, в Александров день нельзя мыть голову. В противном случае ждет разлука с кем-то из родственников.
- Чтобы не сглазили в этот день нужно до заката носить на одежде булавку, спрятанную от посторонних глаз.