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Задайте вопрос нотариусу онлайн
28.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Актуальные номера телефонов нотариальных контор и нотариальных бюро, а также сервис онлайн записи на прием к нотариусу размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе
Для получения консультации нотариуса рекомендуем воспользоваться сервисом
По вопросам, связанным с документами, переданными на хранение в нотариальные архивы, обратиться можно по телефонам нотариальных архивов. Контактная информация нотариальных архивов размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе
Кроме того, организовано предоставление заинтересованным лицам
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> Министерство юстиции информирует о том, что граждане и представители юридических лиц могут воспользоваться возможностью записи на прием к нотариусу по телефону...
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