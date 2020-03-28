Задайте вопрос нотариусу онлайн

Источник материала: Полесская правда



Министерство юстиции информирует о том, что граждане и представители юридических лиц могут воспользоваться возможностью записи на прием к нотариусу по телефону либо онлайн через сайт Белорусской нотариальной палаты.

Актуальные номера телефонов нотариальных контор и нотариальных бюро, а также сервис онлайн записи на прием к нотариусу размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса» .

Для получения консультации нотариуса рекомендуем воспользоваться сервисом «Вопрос нотариусу» на сайте Белорусской нотариальной палаты. Данный сервис не является онлайн консультацией, однако ответы на заданные вопросы будут предоставляться максимально оперативно.

По вопросам, связанным с документами, переданными на хранение в нотариальные архивы, обратиться можно по телефонам нотариальных архивов. Контактная информация нотариальных архивов размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Архивы» .

Кроме того, организовано предоставление заинтересованным лицам справочной информации по вопросам нотариального обслуживания в территориальных нотариальных палатах и Белорусской нотариальной палате.

По информации официального портала Министерства юстиции Республики Беларусь