ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Задайте вопрос нотариусу онлайн

28.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Задайте вопрос нотариусу онлайн
Министерство юстиции информирует о том, что граждане и представители юридических лиц могут воспользоваться возможностью записи на прием к нотариусу по телефону либо онлайн через сайт Белорусской нотариальной палаты.

Актуальные номера телефонов нотариальных контор и нотариальных бюро, а также сервис онлайн записи на прием к нотариусу размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».

Для получения консультации нотариуса рекомендуем воспользоваться сервисом «Вопрос нотариусу» на сайте Белорусской нотариальной палаты. Данный сервис не является онлайн консультацией, однако ответы на заданные вопросы будут предоставляться максимально оперативно.

По вопросам, связанным с документами, переданными на хранение в нотариальные архивы, обратиться можно по телефонам нотариальных архивов. Контактная информация нотариальных архивов размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Архивы».

Кроме того, организовано предоставление заинтересованным лицам справочной информации по вопросам нотариального обслуживания в территориальных нотариальных палатах и Белорусской нотариальной палате.

По информации официального портала Министерства юстиции Республики Беларусь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Министерство юстиции информирует о том, что граждане и представители юридических лиц могут воспользоваться возможностью записи на прием к нотариусу по телефону...
 
Новости дня
Новости общества
 
Народные приметы на 28 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика