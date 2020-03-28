В Кореличском районе стартовал ежегодный месячник по санитарной очистке и наведению порядка

Источник материала: Полымя

9 марта в районе стартовал ежегодный весенний месячник по санитарной очистке и наведению порядка, благодаря которому поселок и другие населенные пункты Кореличчины значительно преобразились к весне.













Как рассказал мастер по благоустройству РУП ЖКХ Николай Евсей, на сегодняшний день в районе проделана немалая работа. Так, например, вдоль улицы Гагарина в Кореличах высажена липовая аллея, хорошо приживаются саженцы ясеня и березы. Интересно, что все они (около пятисот штук) представляют собой дикорастущую поросль, которой в итоге дали вторую жизнь. Кроме главной дороги по улице Гагарина, новые деревья украсили улицы Гастелло и Притыцкого. Часть из них планируется высадить и на поселковом кладбище.

Что касается уборки территории, то каждый день работники ЖКХ очищают улицы от песчано-соляных смесей, следят за наполняемостью мусорных урн. В благоприятные погодные дни активно осуществляется побелка деревьев и формируется крона, от мха и грязи очищаются заборы.

На территории сельсоветов тоже кипит работа. Например, в Красненском сельском совете активисты Кореличской РО ОО «Белая Русь» дали старт весеннему благоустройству в небольшом сквере около памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Тудорово. Как рассказала заместитель председателя СПК «Маяк-Заполье» по идеологической работе Ольга Григорович, в течение месяца накануне Дня Победы больше всего внимания уделят семи памятным знакам в память о жертвах войн. И это не разовая акция: на Кореличчине, как и по всей Беларуси, память о народном подвиге сохраняется и передается потомкам.













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В ходе мониторинга Кореличского райЦГЭ было обнаружено, что далеко не все предприятия района включились в проведение месячника. Так, нарушения коснулись Лукского, Циринского и Мирского сельсоветов, где основная проблема – разбросанные бутылки, пакеты, бумага, гнилые доски, разбитая посуда, битый кирпич и окурки.

– Особое внимание нужно обратить на несанкционированные свалки, которых после зимы образовалось немало, – отметил главный врач райЦГЭ Александр Германюк. – Граждане должны помнить, что заключение договора на вывоз мусора – это не только возможность законно избавиться от ненужного хлама, но и помочь в облагораживании района коммунальным службам. И помните: чистота зависит от каждого!

Виктория КОСТЮК, Инна ЛЕЙКО

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