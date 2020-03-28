|
«Думала, буду целовать ваш асфальт». Как в Витебске встречали самолет из Египта, который забирал и россиян
28.03.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 27 марта приземлился самолет с туристами из Египта. На борту «Боинг-737» находились 178 человек. Это был предпоследний плановый рейс, который делает «Белавия» из Хургады. Последний до снятия эпидемиологических ограничений прибыл в ночь с 27 на 28 марта в Минск,
Первыми в салон самолета зашли эпидемиологи и врачи. Пассажирам измерили температуру. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Помимо белорусов на борту находились россияне, их большинство — 101 человек. Беларусь, напомним,
— Мы очень переживали. Два дня была вся на нервах, — призналась туристка из Смоленска Екатерина Жигунова. — Думала, приеду — буду целовать асфальт белорусский. Спасибо вам большое, что нас забрали. Честно, я даже заплакала, когда увидела самолет — единственный в Хургаде.
По словам туристов, в последние дни в египетских отелях было не очень комфортно, практически не оставалось нормальной еды. После пяти вечера выходить за пределы отеля было запрещено: в Хургаде ввели комендантский час.
— Менеджер в гостинице сеяла панику, но мы точно знали, что нас заберут, и все будет в порядке. Так что большое спасибо белорусской стороне, — говорит Людмила Латынина из Смоленска.
Россиянам еще предстоит добраться до своей страны. Белорусских туристов ждет 14 дней самоизоляции.
Напомним, Минздрав
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Думала, буду целовать ваш асфальт». Как в Витебске встречали самолет из Египта, который забирал и россиян
В Витебске 27 марта приземлился самолет с туристами из Египта. На борту «Боинг-737» находились 178 человек. Это был предпоследний плановый рейс, который делает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)