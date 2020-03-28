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«Думала, буду целовать ваш асфальт». Как в Витебске встречали самолет из Египта, который забирал и россиян

28.03.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 27 марта приземлился самолет с туристами из Египта. На борту «Боинг-737» находились 178 человек. Это был предпоследний плановый рейс, который делает «Белавия» из Хургады. Последний до снятия эпидемиологических ограничений прибыл в ночь с 27 на 28 марта в Минск, сообщают «Витебские вести».


Фото: Елена Медвецкая

Первыми в салон самолета зашли эпидемиологи и врачи. Пассажирам измерили температуру. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Помимо белорусов на борту находились россияне, их большинство — 101 человек. Беларусь, напомним, оказывает помощь в эвакуации граждан России из стран с зарегистрированными случаями COVID-19.

— Мы очень переживали. Два дня была вся на нервах, — призналась туристка из Смоленска Екатерина Жигунова. — Думала, приеду — буду целовать асфальт белорусский. Спасибо вам большое, что нас забрали. Честно, я даже заплакала, когда увидела самолет — единственный в Хургаде.

По словам туристов, в последние дни в египетских отелях было не очень комфортно, практически не оставалось нормальной еды. После пяти вечера выходить за пределы отеля было запрещено: в Хургаде ввели комендантский час.

— Менеджер в гостинице сеяла панику, но мы точно знали, что нас заберут, и все будет в порядке. Так что большое спасибо белорусской стороне, — говорит Людмила Латынина из Смоленска.


Фото: Елена Медвецкая

Россиянам еще предстоит добраться до своей страны. Белорусских туристов ждет 14 дней самоизоляции.

Напомним, Минздрав опубликовал список стран, где регистрируются случаи COVID-19 и после посещения которых граждане должны, прибыв в Беларусь, отправиться на 14-дневный карантин. Египет туда тоже входит.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске 27 марта приземлился самолет с туристами из Египта. На борту «Боинг-737» находились 178 человек. Это был предпоследний плановый рейс, который делает...
 
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