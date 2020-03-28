Подведены итоги смотра-конкурса по охране труда. Лучшими стали СШ № 2 г.п. Кореличи и КСУП «Племзавод Кореличи»

Источник материала: Полымя

Право на сохранение жизни и здоровья – одно из важнейших прав трудящихся. Поэтому охрана труда была и остается важнейшим социально-экономическим аспектом, который требует постоянного внимания. Одним из наиболее проверенных стимулов улучшения работы в этой сфере являются смотры-конкурсы, которые ежегодно проводятся среди организаций и учреждений Кореличчины.

В районном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда выделено две номинации – «Организация непроизводственной сферы» и «Организация производственной сферы». В первой номинации приняло участие 14 организаций и учреждений района, во второй – 10.

Одними из основных критериев оценки для определения победителей стали результаты работы по улучшению условий труда, санитарно-бытовое обеспечение работающих, эффективность профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Победителем I этапа районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2019 году в номинации «Организация непроизводственной сферы» признана СШ №2 г.п. Кореличи, которая награждена денежной премией в размере 10 базовых величин. На втором месте в данной номинации оказалась Кореличская ЦРБ, на третьем – СШ г.п. Мир.









В номинации «Организация производственной сферы» лучшим стало КСУП «Племзавод Кореличи», которому вручено денежное вознаграждение в размере 20 базовых величин. На второй позиции расположился СПК «Свитязянка-2003», на третьей – ОАО «Кореличи-Лён».













Оксана ЯНУШ

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