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Подведены итоги смотра-конкурса по охране труда. Лучшими стали СШ № 2 г.п. Кореличи и КСУП «Племзавод Кореличи»

28.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Право на сохранение жизни и здоровья – одно из важнейших прав трудящихся. Поэтому охрана труда была и остается важнейшим социально-экономическим аспектом, который требует постоянного внимания. Одним из наиболее проверенных стимулов улучшения работы в этой сфере являются смотры-конкурсы, которые ежегодно проводятся среди организаций и учреждений Кореличчины.

В районном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда выделено две номинации – «Организация непроизводственной сферы» и «Организация производственной сферы». В первой номинации приняло участие 14 организаций и учреждений района, во второй – 10.

Одними из основных критериев оценки для определения победителей стали результаты работы по улучшению условий труда, санитарно-бытовое обеспечение работающих, эффективность профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Победителем I этапа районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2019 году в номинации «Организация непроизводственной сферы» признана СШ №2 г.п. Кореличи, которая награждена денежной премией в размере 10 базовых величин. На втором месте в данной номинации оказалась Кореличская ЦРБ, на третьем – СШ г.п. Мир.

Подведены итоги смотра-конкурса по охране труда. Лучшими стали СШ № 2 г.п. Кореличи и КСУП «Племзавод Кореличи»

 

Подведены итоги смотра-конкурса по охране труда. Лучшими стали СШ № 2 г.п. Кореличи и КСУП «Племзавод Кореличи»

В номинации «Организация производственной сферы» лучшим стало КСУП «Племзавод Кореличи», которому вручено денежное вознаграждение в размере 20 базовых величин. На второй позиции расположился СПК «Свитязянка-2003», на третьей – ОАО «Кореличи-Лён».

Подведены итоги смотра-конкурса по охране труда. Лучшими стали СШ № 2 г.п. Кореличи и КСУП «Племзавод Кореличи»

 

Подведены итоги смотра-конкурса по охране труда. Лучшими стали СШ № 2 г.п. Кореличи и КСУП «Племзавод Кореличи»

 

Подведены итоги смотра-конкурса по охране труда. Лучшими стали СШ № 2 г.п. Кореличи и КСУП «Племзавод Кореличи»

Оксана ЯНУШ
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Право на сохранение жизни и здоровья – одно из важнейших прав трудящихся. Поэтому охрана труда была и остается важнейшим социально-экономическим
 
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