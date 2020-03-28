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Минск присоединится к масштабной акции "Час Земли"
28.03.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвет одновременно погаснет в 188 странах мира. Но это не только про экономию электроэнергии. Внимание - бережливому отношению к природе! Только в прошлом году в столице было собрано 126 тысяч тонн макулатуры, почти 35 - стекла и 20 тысяч тонн полимеров. Использование вторсырья вместо природных ресурсов - существенная экономия.
В 20:30 подсветку отключат на торговых центрах, музеях, Национальной библиотеке.
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Свет одновременно погаснет в 188 странах мира. Но это не только про экономию электроэнергии. Внимание - бережливому отношению к природе! Только в прошлом году в...
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