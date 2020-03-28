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28 марта стартует акция "Неделя леса"
28.03.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня по всей стране стартует ежегодная масштабная акция "Неделя леса". В этом году зеленый марафон по посадке деревьев проходит немного раньше обычного из-за теплой весны. Начиная с сегодняшнего дня и до 4 апреля, во всех районах Беларуси пройдут массовые посадки молодых деревьев. Министерство лесного хозяйства Беларуси приглашает и в этом году всех белорусов поучаствовать в посадке.
Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз и заявить о своем желании. Все желающие будут обеспечены посадочным материалом и инвентарем.
В этом году акция "Неделя леса" проходит в 13-й раз, она приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Сегодня по всей стране стартует ежегодная масштабная акция "Неделя леса". В этом году зеленый марафон по посадке деревьев проходит немного раньше обычного из-за...
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