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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 28 марта стартует акция "Неделя леса" Сегодня по всей стране стартует ежегодная масштабная акция "Неделя леса". В этом году зеленый марафон по посадке деревьев проходит немного раньше обычного из-за...

Сегодня по всей стране стартует ежегодная масштабная акция "Неделя леса". В этом году зеленый марафон по посадке деревьев проходит немного раньше обычного из-за теплой весны. Начиная с сегодняшнего дня и до 4 апреля, во всех районах Беларуси пройдут массовые посадки молодых деревьев. Министерство лесного хозяйства Беларуси приглашает и в этом году всех белорусов поучаствовать в посадке.Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз и заявить о своем желании. Все желающие будут обеспечены посадочным материалом и инвентарем.В этом году акция "Неделя леса" проходит в 13-й раз, она приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.