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Сегодня по традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии
28.03.2020 13:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Александр Турчин, в столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.
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На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Александр...
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