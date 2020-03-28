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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вашингтон выделит 274 млн. долларов помощи. Беларуси предоставят 1 млн. 300 тысяч долларов Для противодействия распространению COVID-19. Вашингтон выделит 274 миллиона долларов помощи десяткам государств и ряду международных организаций. Об этом говорится в...

Для противодействия распространению COVID-19. Вашингтон выделит 274 миллиона долларов помощи десяткам государств и ряду международных организаций. Об этом говорится в заявлении Госдепа США. Беларуси предоставят 1 миллион 300 тысяч долларов. Эти средства пойдут на укрепление системы здравоохранения, а также на подготовку лабораторных систем и противоэпидемические мероприятия. Плюс поддержка техэкспертов и коммуникация. Свыше 23 миллионов долларов получат ВОЗ и ЮНИСЕФ.