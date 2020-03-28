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Впервые в Беларуси к акции «Час Земли» присоединится агрогородок Парохонск

28.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Впервые в Беларуси к акции «Час Земли» присоединится агрогородок Парохонск
С инициативой присоединения ко всемирной акции «Час Земли» выступил сенатор от Пинщины Владимир Хроленко. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил помощник сенатора Юрий Бушик.

– Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Хроленко не оставляет без внимания вопросы социальной сферы сенаторского округа. По результатам недавней встречи с экологическими активистами Брестской области и молодежью Пинского района парламентарий предложил провести экологическую акцию «Час Земли-2020» на базе агрогородка Парохонск, где он руководит местным сельхозпредприятием, – отметил Юрий Бушик.

«Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. К ней ежегодно присоединяются до 2 миллиардов людей из 188 стран мира. В ходе акции жителей призывают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Во всем мире акция начинается в 20.30 по местному времени. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

Беларусь участвует в акции уже 12-й раз. Традиционно к «Часу Земли» присоединяются столица, областные центры и некоторые города. Теперь к акции впервые в Беларуси присоединится агрогородок. Первопроходцем станет аг. Парохонск Пинского района. Во время акции здесь на час отключат подсветку административных зданий центральной площади агрогородка.

– Цель акции – привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла, – рассказал Владимир Хроленко. – Очень важно, чтобы об этой экологической инициативе узнавало все больше людей. Чем больше населенных пунктов будет охвачено мероприятиями, тем больше потенциальная возможность участия наших граждан.

 
 
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> С инициативой присоединения ко всемирной акции «Час Земли» выступил сенатор от Пинщины Владимир Хроленко. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил помощник...
 
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