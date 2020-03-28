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Впервые в Беларуси к акции «Час Земли» присоединится агрогородок Парохонск
28.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. К ней ежегодно присоединяются до 2 миллиардов людей из 188 стран мира. В ходе акции жителей призывают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Во всем мире акция начинается в 20.30 по местному времени. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.
Беларусь участвует в акции уже 12-й раз. Традиционно к «Часу Земли» присоединяются столица, областные центры и некоторые города. Теперь к акции впервые в Беларуси присоединится агрогородок. Первопроходцем станет аг. Парохонск Пинского района. Во время акции здесь на час отключат подсветку административных зданий центральной площади агрогородка.
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