Учеником года — 2019 в Глусском районе стала Софья Сергеева

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В свои 15 лет ученица глусской гимназии Софья Сергеева успела достичь многого. Софья из тех, кто постоянно стремится освоить что-то новое, расширить свой кругозор. Может, поэтому у нее получается одинаково успешно справляться со школьной программой (средний балл — 9,1), заниматься исследованиями по биологии и экологии, участвовать в олимпиадах по разным предметам. Есть подозрение, что грамоты и дипломы уже не умещаются на стенах ее комнаты. Только в прошлом году Софья завоевала диплом 2-й степени в областном этапе республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект», диплом 2-й степени — в отборочном этапе конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века», а в финале этого конкурса — диплом 1-й степени в номинации «научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии». В январе 2020 года Софья Сергеева стала призером областной олимпиады по обществоведению, заняв 3-е место. За все свои заслуги, в первую очередь за победу в «Талантах XXI века», гимназистка включена в банк данных одаренных учащихся Республики Беларусь и награждена премией специального фонда Президента.

В начале марта эту рассудительную, целеустремленную, активную, требовательную к себе и к своим поступкам девушку наравне со взрослыми чествовали на слете передовиков. К победе в номинации «Ученик года» Софью Сергееву привели вышеназванные качества и перечисленные заслуги, в том числе первое место в районном конкурсе «Ученик года — 2019».