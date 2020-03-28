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Учеником года — 2019 в Глусском районе стала Софья Сергеева
28.03.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
В начале марта эту рассудительную, целеустремленную, активную, требовательную к себе и к своим поступкам девушку наравне со взрослыми чествовали на слете передовиков. К победе в номинации «Ученик года» Софью Сергееву привели вышеназванные качества и перечисленные заслуги, в том числе первое место в районном конкурсе «Ученик года — 2019».
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В свои 15 лет ученица глусской гимназии Софья Сергеева успела достичь многого. Софья из тех, кто постоянно стремится освоить что-то новое, расширить свой кругозор....
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