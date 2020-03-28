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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Неделя леса". Любой желающий может принять участие в озеленении своего района В Беларуси стартовала ежегодная акция "Неделя леса". До 4 апреля планируется посадить свыше 18 миллионов деревьев и насаждений. Об этом сегодня рассказал министр...

В Беларуси стартовала ежегодная акция "Неделя леса". До 4 апреля планируется посадить свыше 18 миллионов деревьев и насаждений.Об этом сегодня рассказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время озеленения сквера у мемориального комплекса Курган Славы. Главная цель акции - привлечь внимание к бережному отношению к лесному фонду. Как и в прошлом году, активно включились школьники, трудовые коллективы, госорганы. Свое участие уже подтвердило более 40 тысяч участников по всей стране.Отметим, акция "Неделя леса" проходит в 13-й раз и является благотворительной. Любой желающий может принять участие в озеленении своего района. Достаточно обратиться в ближайший лесхоз, где обеспечат посадочным материалом и инвентарем.