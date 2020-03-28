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"Неделя леса". Любой желающий может принять участие в озеленении своего района
28.03.2020 14:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси стартовала ежегодная акция "Неделя леса". До 4 апреля планируется посадить свыше 18 миллионов деревьев и насаждений.
Об этом сегодня рассказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время озеленения сквера у мемориального комплекса Курган Славы. Главная цель акции - привлечь внимание к бережному отношению к лесному фонду. Как и в прошлом году, активно включились школьники, трудовые коллективы, госорганы. Свое участие уже подтвердило более 40 тысяч участников по всей стране.
Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси: "У нас обеспечивается неисточительное лесопользование в лесах Беларуси. Работы здесь ведутся в плановом режиме. Здесь ни у кого не должно возникать каких-то сомнений, что мы вырубаем больше, чем создаем леса. Мы ежегодно снимаем урожай с плановых рубок и обеспечиваем санитарное состояние древостоев, т. е. больные насаждения в оперативном порядке нужно убирать и проводить мероприятия по лесовосстановлению".
Отметим, акция "Неделя леса" проходит в 13-й раз и является благотворительной. Любой желающий может принять участие в озеленении своего района. Достаточно обратиться в ближайший лесхоз, где обеспечат посадочным материалом и инвентарем.
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В Беларуси стартовала ежегодная акция "Неделя леса". До 4 апреля планируется посадить свыше 18 миллионов деревьев и насаждений. Об этом сегодня рассказал министр...
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