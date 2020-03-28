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В Минске вдоль дорог начали появляться живые изгороди
28.03.2020 14:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВместо установки заборов и заграждений в столице на ряде участков вдоль дорог решили высаживать кустарники. Благодаря теплой зиме к посадкам приступили раньше обычного.
Живые изгороди появятся во всех районах города. Одна из первых украсила улицу Волгоградскую.
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Вместо установки заборов и заграждений в столице на ряде участков вдоль дорог решили высаживать кустарники. Благодаря теплой зиме к посадкам приступили раньше...
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