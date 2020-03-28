Минская область обеспечивает регионы средствами дезинфекции

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На обслуживании в ТЦСОН Борисовского района находится около 18 тысяч одиноких, одиноко проживающих людей и инвалидов. С 23 марта каждый из них может обратиться на “горячую линию”, чтобы заказать необходимые продукты питания или лекарства на дом.

По словам заведующей отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования Татьяны Сытик, за неделю было принято 13 заявок. Вместе с тем ежедневно поступает большое количество звонков с целью узнать подробную информацию. Борисовчане обращаются абсолютно по разным вопросам, нередко звонят дети пожилых людей, которые по разным причинам не могут оказать помощь своим одиноко проживающим родителям. Сотрудники ТЦСОН стараются помочь всем, в некоторых случаях предлагают закрепить за престарелым человеком социального работника.

В ТЦСОН Борисовского района из Минска доставлено 84 бутылки со средствами экстренной дезинфекции, которые будут розданы пожилым гражданам вместе с необходимыми продуктами и лекарствами. Сегодня по запросам на “горячую линию” выезжают волонтеры Красного Креста и БРСМ, среди которых инженер по подготовке кадров ОАО “Борисовский завод медицинских препаратов” Елена Гасподарик.

– Наше предприятие ведет активную работу по социальной поддержке уязвимых слоев населения. Мы привыкли общаться с такими людьми, легко находим с ними контакт и с радостью помогаем тем, кто нуждается в поддержке, – рассказывает волонтер.

Елена и сегодня в работе. Она уже успела съездить к борисовчанке, проживающей по ул. Парковой. Пенсионерка встретила ее доброжелательно, пригласила войти и была рада не только помощи, но и простому общению.

В сельской местности помощь оказывают соцработники и сотрудники здравоохранения, да и председатели сельсоветов всегда на связи с работниками территориального центра. Совместно с РЦГиЭ были разработаны памятки для пожилых людей. Основная рекомендация: по возможности не выходить на улицу, чтобы обезопастить себя. И здесь большим подспорьем является умение работать на компьютере и знание интернета. Пожилые граждане с легкостью выходят в Скайп, где общаются с родственниками и друг с другом.

– Чувствуется, что вся Борисовщина сплотилась в этой ситуации. Приятно, что у нас много тех, кто действительно откликается на помощь и стремится поддержать, – высказала свое мнение директор ТЦСОН Борисовского района Ольга Копыток.

Минская фармация также обеспечила сотрудников ТЦСОН Борисовского района гигиеническими масками и дезинфицирующими средствами, чтобы престарелые граждане чувствовали не только заботу, но и полную защищенность.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора