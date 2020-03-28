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В милицию сообщили о минировании ТЦ «Галилео», «Диамонд» и «Замок» в Минске

28.03.2020 14:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милицию сообщили о минировании ТЦ «Галилео», «Диамонд» и «Замок» в Минске. Письмо с предупреждением об опасности пришло в 13.30 субботы, 28 марта, сообщает МВД.


Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

В электронном письме указаны три торговых объекта, расположенные на территории Минска и Минского района, — ТЦ «Галилео», «Диамонд» и «Замок».

Для обследования территории на предмет наличия опасных предметов выбыли саперно-пиротехнические расчеты взрывотехнического центра внутренних войск.

Милиция просит посетителей соблюдать требования администрации этих торговых объектов.

(Будет дополнено).

 
Теги: Минск
 
 
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Письмо с предупреждением об опасности пришло в 13.30 субботы, 28 марта.
 
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