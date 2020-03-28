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Артисты Купаловского театра в "Главном эфире"
28.03.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТеатр жив и соответствует предшественникам. Сотый сезон в Купаловском артисты главной драматической сцены страны срезюмируют век национального искусства. Последователи Шекспира или Купалы? Правила жизни тех, кто буквально отдает ее подмосткам. Кто такой купаловец сегодня? Поговорим с народными и почитаем с "тутэйшымі”. И прольем свет софитов на острую тему: есть ли спрос сегодня на белорусскую драму. Характерный репортаж в это воскресенье в
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Театр жив и соответствует предшественникам. Сотый сезон в Купаловском артисты главной драматической сцены страны срезюмируют век национального искусства....
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