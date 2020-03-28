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В Столбцовском районе зеленый массив восстанавливают представители Администрации Президента
28.03.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа трех гектарах, поврежденных короедом, высаживают 18 тысяч сеянцев сосны и березы. И если лиственное - под лопату, то в работе с хвойными (благодаря их закрытой корневой системе) удобней использовать специальную посадочную трубу - так называемую потипутку. Это позволяет соблюсти технологию посадки.
Специалисты отмечают: надо торопиться, пока еще в почве есть влага.
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На трех гектарах, поврежденных короедом, высаживают 18 тысяч сеянцев сосны и березы. И если лиственное - под лопату, то в работе с хвойными (благодаря их закрытой...
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