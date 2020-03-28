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Обязанности первого секретаря районного комитета ОО «БРСМ» с 17 марта исполняет Анна Мартынова

28.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Обязанности первого секретаря районного комитета ОО «БРСМ» с 17 марта исполняет Анна Мартынова
Обязанности первого секретаря Глусского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» с 17 марта 2020 года исполняет Анна Мартынова.

Родилась Анна Юрьевна в 1988 году в Рогачёве. После окончания в 2011 году частного учреждения образования «БИП — Институт правоведения» по специальности «экономика и управление на предприятии» работала менеджером частного строительного унитарного предприятия «Домофей» в Глуске. С 2016 года и до нынешнего назначения была главным бухгалтером районного комитета ОО «БРСМ». Замужем, в семье воспитывается сын.

 
 
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Обязанности первого секретаря Глусского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» с 17 марта 2020 года исполняет...
 
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