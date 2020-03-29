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Около 15 млн деревьев высадят весной в лесхозах Витебской области

29.03.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

Около 15 млн деревьев высадят весной в лесхозах Витебской области

Об этом сообщили в Витебском государственном производственном лесохозяй­ственном объединении (ГПЛХО). Всего под посадки отведено более 3 тыс. га. Работы уже выполнены почти на 900 га. Активнее всего лесовосстановление проводится в Лепельском и Богушевском лесхозах.

Наибольший объем запланирован в Оршанском лесхозе, где новые насаждения займут 650 га. При этом более половины насаждений этой весной будет создано с использованием селекционного посадочного материала.

В период проведения акции «Неделя леса», которая пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля, лесовосстановительные мероприятия развернутся в области на 250 участках площадью 500 га. На них планируется посадить около 2,5 млн деревьев. Особой массовости по участникам с учетом общей эпидситуации не ожидается. Вместе с тем всех желающих принять участие в акции лесохозяйственные учреждения готовы обеспечить необходимым инвентарем и посадочным материалом.

Нынешняя «Неделя леса» посвящена Году малой родины и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому особый акцент в акции сделан на работе с подраста­ющим поколением и на закладку памятных аллей, в том числе в местах боевой славы.

 По материалам БЕЛТА.

 
Теги: Витебск
 
 
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  Об этом сообщили в Витебском государственном производственном лесохозяй­ственном объединении (ГПЛХО). Всего под посадки отведено более 3 тыс. га. Работы
 
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