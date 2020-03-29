Лучшие по профессии — 2019: рабочий по благоустройству УКП «Жилкомхоз» Андрей Раковец

Источник материала: Радзiма



Одиннадцатого марта будет ровно одиннадцать лет, как Андрей Раковец пришел на работу в Глусское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз», с того времени здесь и работает рабочим по благоустройству населенных пунктов (производственных территорий) 3-го разряда. Он один из тех, в чьи обязанности входит следить за чистотой и порядком на улицах и в других общественных местах нашего поселка: выполнять плановые работы, украсить улицы флажками и повесить растяжки к праздникам, убрать места гуляний после праздников, собрать и погрузить опавшие листья осенью, расчистить тротуары от снега зимой, покосить траву и мелкую поросль летом. Кстати, для этой работы Андрей Иванович прошел специальные курсы по программе безопасных методов работы на газонокосилках, мотокосах и кусторезах. Приобретенная квалификация, опыт и ответственность позволяют ему успешно справляться со штатными ситуациями, а в случае поломки быстро сориентироваться и починить технику. Оказание ритуальных услуг тоже входит в обязанности рабочего по благоустройству, и здесь уже требуется не только хорошо сделать работу, но и проявить деликатность, знание традиций погребения. На каком бы участке ни работал Андрей Раковец, какое бы ни выполнял задание, можно быть уверенным, что он выполнит всё на сто процентов, не подведет, справится, продумает, как сделать лучше, и сделает именно так, говорит о своем подчиненном мастер «Жилкомхоза» Валентина Соколовская. За его работу можно не беспокоиться и не переживать, в работе он безотказен. Руководство отмечает не только исполнительность и ответственность, но также спокойный, уравновешенный характер Андрея, вежливость и дружелюбие.

Говорят, не место красит человека, а человек — место. В случае с рабочим по благоустройству Андреем Раковцом это именно так. Нет работы важной и неважной, есть отношение человека к тому, что он делает, и то, как он это делает. Андрей делает свою работу так, что стал лучшим работником не только в своей бригаде, но и во всей отрасли жилищно-коммунального хозяйства района.