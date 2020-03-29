ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лучшие по профессии — 2019: рабочий по благоустройству УКП «Жилкомхоз» Андрей Раковец

29.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Лучшие по профессии — 2019: рабочий по благоустройству УКП «Жилкомхоз» Андрей Раковец
Одиннадцатого марта будет ровно одиннадцать лет, как Андрей Раковец пришел на работу в Глусское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз», с того времени здесь и работает рабочим по благоустройству населенных пунктов (производственных территорий) 3-го разряда. Он один из тех, в чьи обязанности входит следить за чистотой и порядком на улицах и в других общественных местах нашего поселка: выполнять плановые работы, украсить улицы флажками и повесить растяжки к праздникам, убрать места гуляний после праздников, собрать и погрузить опавшие листья осенью, расчистить тротуары от снега зимой, покосить траву и мелкую поросль летом. Кстати, для этой работы Андрей Иванович прошел специальные курсы по программе безопасных методов работы на газонокосилках, мотокосах и кусторезах. Приобретенная квалификация, опыт и ответственность позволяют ему успешно справляться со штатными ситуациями, а в случае поломки быстро сориентироваться и починить технику. Оказание ритуальных услуг тоже входит в обязанности рабочего по благоустройству, и здесь уже требуется не только хорошо сделать работу, но и проявить деликатность, знание традиций погребения. На каком бы участке ни работал Андрей Раковец, какое бы ни выполнял задание, можно быть уверенным, что он выполнит всё на сто процентов, не подведет, справится, продумает, как сделать лучше, и сделает именно так, говорит о своем подчиненном мастер «Жилкомхоза» Валентина Соколовская. За его работу можно не беспокоиться и не переживать, в работе он безотказен. Руководство отмечает не только исполнительность и ответственность, но также спокойный, уравновешенный характер Андрея, вежливость и дружелюбие.

Говорят, не место красит человека, а человек — место. В случае с рабочим по благоустройству Андреем Раковцом это именно так. Нет работы важной и неважной, есть отношение человека к тому, что он делает, и то, как он это делает. Андрей делает свою работу так, что стал лучшим работником не только в своей бригаде, но и во всей отрасли жилищно-коммунального хозяйства района.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одиннадцатого марта будет ровно одиннадцать лет, как Андрей Раковец пришел на работу в Глусское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз», с того времени...
 
Новости дня
Новости общества
 
Около 15 млн деревьев высадят весной в лесхозах Витебской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика