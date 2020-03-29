ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В этом году в стране могут амнистировать порядка 1 800 осужденных по статье 328

29.03.2020 12:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Почувствовать свободу и не возвращаться к прошлому. В этом году в стране могут амнистировать порядка 1 800 осужденных по статье 328. О том, какая она жизнь после, в материале  Елизаветы Лакотко.

Почувствовать свободу и не возвращаться к прошлому

Никто не застрахован от поступков, которые могут разделить жизнь на до и после. Такую условную черту переступил парень из Солигорска Данила. За пьяное хулиганство суд назначил ему 4 года лишения свободы. 
Данила отсидел чуть больше трех лет и вышел по амнистии. Устроить свою жизнь на свободе человеку с тюремным стажем сложно. Трудно не только адаптироваться к современным реалиям, но и найти работу. Парню повезло, встретил на своем пути людей, которые не отказали, а по-человечески поняли и предоставили шанс. Подсобный рабочий - это сейчас. Ни о чем особенном Данила не мечтает, хочет, как и все, создать семью и получить образование. Такое желание есть и у Сергея, который получил срок по наркостатье, а сейчас работает на автомойке. В милиции говорят: чтобы завязать с криминальным прошлым, бывшим заключенным нужно заняться полезным делом.

В этом году в стране могут амнистировать порядка 1 800 осужденных по статье 328

Выбор правильного пути

Порядка 1800 человек, осужденных по статье 328, могут амнистировать в этом году. Ожидается, что на свободу выйдут только те, кто подходит по трем параметрам: человек должен отбыть половину срока; учитывается его поведение и отношение к совершенному правонарушению; а родственники должны быть готовы взять на себя ответственность за него на свободе. И это важный момент в адаптации. После освобождения, как правило, есть два пути - вновь переступить черту закона или найти себя в этом мире. Ошибки не забываются, но в силах каждого их не повторять. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почувствовать свободу и не возвращаться к прошлому. В этом году в стране могут амнистировать порядка 1 800 осужденных по статье 328. О том, какая она жизнь после, в...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Неделя леса" в Беларуси. Внести свой вклад и посадить дерево может каждый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика