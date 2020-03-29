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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Неделя леса" в Беларуси. Внести свой вклад и посадить дерево может каждый 40 тысяч участников и 18 миллионов запланированных насаждений. Таковы первые цифры стартовавшей акции "Неделя леса". Министерство лесного хозяйства приурочило...

40 тысяч участников и 18 миллионов запланированных насаждений. Таковы первые цифры. Министерство лесного хозяйства приурочило зеленый марафон к Году малой родины и 75-летию Великой Победы. Накануне школьники, трудовые коллективы и госорганы высадили ели в сквере у мемориального комплекса "Курган Славы". Главная цель акции - привлечь внимание к бережному отношению к лесному фонду.Кроме посадки зеленых насаждений, участники акции наводят порядок возле памятников и скверов, а также реставрируют места массового отдыха людей. Акция продлится до 4 апреля.