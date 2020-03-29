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"Неделя леса" в Беларуси. Внести свой вклад и посадить дерево может каждый

29.03.2020 12:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

40 тысяч участников и 18 миллионов запланированных насаждений. Таковы первые цифры стартовавшей акции "Неделя леса". Министерство лесного хозяйства приурочило зеленый марафон к Году малой родины и 75-летию Великой Победы. Накануне школьники, трудовые коллективы и госорганы высадили ели в сквере у мемориального комплекса "Курган Славы". Главная цель акции - привлечь внимание к бережному отношению к лесному фонду.

Сергей Юшкевич, волонтер: "Конечно, акция нужна. Мы дарим жизнь деревьям в первую очередь. Проводим такую положительную тенденцию как в стране, так и в обществе в целом. И показываем, что нашими делами не одно поколение будет гордиться, и в первую очередь видна наша оценка нашего труда".

Кроме посадки зеленых насаждений, участники акции наводят порядок возле памятников и скверов, а также реставрируют места массового отдыха людей. Акция продлится до 4  апреля.

 
 
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40 тысяч участников и 18 миллионов запланированных насаждений. Таковы первые цифры стартовавшей акции "Неделя леса". Министерство лесного хозяйства приурочило...
 
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