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"Неделя леса" в Беларуси. Внести свой вклад и посадить дерево может каждый
29.03.2020 12:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT40 тысяч участников и 18 миллионов запланированных насаждений. Таковы первые цифры
Сергей Юшкевич, волонтер: "Конечно, акция нужна. Мы дарим жизнь деревьям в первую очередь. Проводим такую положительную тенденцию как в стране, так и в обществе в целом. И показываем, что нашими делами не одно поколение будет гордиться, и в первую очередь видна наша оценка нашего труда".
Кроме посадки зеленых насаждений, участники акции наводят порядок возле памятников и скверов, а также реставрируют места массового отдыха людей. Акция продлится до 4 апреля.
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40 тысяч участников и 18 миллионов запланированных насаждений. Таковы первые цифры стартовавшей акции "Неделя леса". Министерство лесного хозяйства приурочило...
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