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В Беларусь идет похолодание
29.03.2020 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Температурные рекорды мартаВ Беларуси погода бьет рекорды. В субботу в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве, а также еще на трех десятках метеостанций были зафиксированы температурные максимумы. Теплее всего было на востоке Брестской области -18 с половиной градусов.
С понедельника синоптики прогнозируют похолоданиеМестами по северо-западу страны дождь, мокрый снег, порывистый ветер и днем 5-10 выше нуля. В других областях столбик термометра может подняться до 17 градусов.
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Температурные рекорды марта В Беларуси погода бьет рекорды. В субботу в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве, а также еще на трех десятках метеостанций были...
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