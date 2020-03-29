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В Беларусь идет похолодание

29.03.2020 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Температурные рекорды марта

В Беларуси погода бьет рекорды. В субботу в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве, а также еще на трех десятках метеостанций были зафиксированы температурные максимумы. Теплее всего было на востоке Брестской области -18 с половиной градусов.
 

С понедельника синоптики прогнозируют похолодание

Местами по северо-западу страны  дождь, мокрый снег, порывистый ветер и днем 5-10 выше нуля. В других областях столбик термометра может подняться до 17 градусов.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Температурные рекорды марта В Беларуси погода бьет рекорды. В субботу в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве, а также еще на трех десятках метеостанций были...
 
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