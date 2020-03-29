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Европа перешла на летнее время

29.03.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня ночью практически все страны в Европе перешли на летнее время. Стрелки часов переведены на час вперед. Сейчас у Минска больше нет разницы во времени  с Москвой, Киевом, Ригой и Вильнюсом. В Варшаве  на один час меньше.
В Беларуси от перевода стрелок часов отказались уже давно. С подобной инициативой выступил и парламент Финляндии. Предложение поддержал Европарламент. Сейчас оно находится в процессе реализации и должно вступить в силу в следующем году.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня ночью практически все страны в Европе перешли на летнее время. Стрелки часов переведены на час вперед. Сейчас у Минска больше нет разницы во времени  с...
 
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