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Европа перешла на летнее время
29.03.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня ночью практически все страны в Европе перешли на летнее время. Стрелки часов переведены на час вперед. Сейчас у Минска больше нет разницы во времени с Москвой, Киевом, Ригой и Вильнюсом. В Варшаве на один час меньше.
В Беларуси от перевода стрелок часов отказались уже давно. С подобной инициативой выступил и парламент Финляндии. Предложение поддержал Европарламент. Сейчас оно находится в процессе реализации и должно вступить в силу в следующем году.
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Сегодня ночью практически все страны в Европе перешли на летнее время. Стрелки часов переведены на час вперед. Сейчас у Минска больше нет разницы во времени с...
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