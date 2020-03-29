Как выплачивается пенсия работающим пенсионерам

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Из обращения в редакцию: «Получаю пенсию по возрасту и продолжаю работать. Как будет мне выплачиваться пенсия?»

На вопрос читателя отвечает Михаил ГРУША, главный специалист отдела пенсий и социальных выплат управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского районного исполнительного комитета.

Согласно части первой статьи 83 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон), часть пенсии, исчисленная с учетом заработка свыше 130% средней заработной платы работников в республике, применяемой для корректировки фактического заработка (индивидуальный коэффициент заработка пенсионера превышает 1,3), в период работы либо предпринимательской деятельности (за исключением работы непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции на предприятиях сельского хозяйства) не выплачивается. При этом не имеет значения, протекает работа на условиях неполного рабочего времени или нет.

Под работой для целей выплаты пенсий, с учетом положений законодательства о государственном социальном страховании, понимается определенная деятельность (занятие, труд), осуществляемая на основании трудового договора, гражданско-правового договора (предметом которого является оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности) либо на основе членства (участия) в юридическом лице.

Также часть пенсии не подлежит выплате в период действия разрешения предпринимательской деятельности, то есть со дня внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации лица в качестве ИП и до дня его исключения из регистра.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16 января 2012 г. № 35 «О повышении пенсий», пенсионером при достижении возраста 75 лет к его пенсии устанавливается доплата в размере 75% минимальной пенсии по возрасту, при достижении пенсионером 80 лет данная доплата увеличивается до 100% минимальной пенсии по возрасту. Данная доплата выплачивается только неработающим пенсионерам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь.

Для обеспечения правил выплаты пенсии, статьей 93 Закона установлены:

— обязанность работодателей известить в пятидневный срок орган, выплачивающий пенсию, о приеме на работу пенсионера;

— порядок взыскания сумм пенсий, излишне выплаченных в связи с невыполнением работодателем требования об извещении (в пользу органа, выплачивающего пенсию, пенсии взыскиваются в бесспорном порядке по распоряжению этого органа с работодателей – юридических лиц и в судебном порядке с работодателей – физических лиц);

— обязанность пенсионера извещать орган, выплачивающий ему пенсию, об обстоятельствах, влекущих изменение размера пенсии прекращение ее выплаты (к таким обстоятельствам относятся трудоустройство пенсионера).