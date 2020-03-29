Положено ли ребенку пособие, пока муж в армии

Источник материала: Полымя





Из обращения в редакцию: «Супруг проходит срочную военную службу. Я одна воспитываю ребенка. Имеет ли наша семья право на какой-либо вид пособия на детей?»

На вопрос читателя отвечает заместитель начальника отдела пенсий и социальных выплат управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Марина НАЙДИНА.

Семьи, в которых отец (отчим) проходит срочную военную службу, альтернативную службу, имеют право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (подп.1.3 п.1 ст.15 Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 № 7-3 «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее — Закон № 7-3)).

Назначается данный вид пособия ежегодно при обращении граждан с заявлением о его назначении и необходимыми документами. Максимальный срок назначения пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей — с 1 января по 31 декабря календарного года.

Размер рассматриваемого пособия на детей старше 3 лет из семей, в которых отец (отчим) проходит срочную военную службу, альтернативную службу, составляет 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения на каждого ребенка, а на ребенка-инвалида — 70% (п. З ст. 15 Закона № 7-3).

Если в семье, в которой отец (отчим) проходит срочную военную службу, альтернативную службу, одновременно воспитываются дети в возрасте до 3 лет и старше 3 лет, назначается и выплачивается один вид пособия по выбору семьи:

или пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (назначается ежегодно на каждого ребенка старше 3 лет);

или пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (назначается одно на семью до исполнения младшему ребенку 3 лет, если при этом в семье воспитывается ребенок (дети) в возрасте до 18 лет) (п.5 ст.1 Закона № 7-3). Семьям, в которых отец (отчим) проходит срочную военную службу, альтернативную службу, пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей назначается на период прохождения службы независимо от его занятости в году, предшествовавшем году обращения за пособием. Матери (мачехе) в полной семье, в которой отец (отчим) проходит срочную военную службу, альтернативную службу, пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей назначается, если на дату обращения за таким пособием она является занятой.

Днем возникновения права на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, в которых отец (отчим) ребенка проходит срочную военную службу, альтернативную службу, является: