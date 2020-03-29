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Самая маленькая сова поселилась в Бресте

29.03.2020 15:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самая милая птица Европы поселилась в Бресте. Так орнитологи называют воробьиного сыча. Этот вид отличается своими размерами: взрослая особь  не больше голубя. Пернатые занесены в Красную книгу. И в Беларуси сейчас живет всего около 200 таких пар. Воробьиного сыча часто любят изображать художники из-за его эмоциональности. По словам специалистов, в больших выразительных глазах можно увидеть удивление, радость, гнев или грусть. В Бресте воробьиный сыч напугал одну из семей. Пернатый залетел в окно квартиры на четвертом этаже.
Сыча отпустили на волю. Как предполагают орнитологи, редкая птица поселилась в одном из парков города.

 
Теги: Брест
 
 
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Самая милая птица Европы поселилась в Бресте. Так орнитологи называют воробьиного сыча. Этот вид отличается своими размерами: взрослая особь  не больше голубя....
 
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