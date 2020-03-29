|
Самая маленькая сова поселилась в Бресте
29.03.2020 15:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамая милая птица Европы поселилась в Бресте. Так орнитологи называют воробьиного сыча. Этот вид отличается своими размерами: взрослая особь не больше голубя. Пернатые занесены в Красную книгу. И в Беларуси сейчас живет всего около 200 таких пар. Воробьиного сыча часто любят изображать художники из-за его эмоциональности. По словам специалистов, в больших выразительных глазах можно увидеть удивление, радость, гнев или грусть. В Бресте воробьиный сыч напугал одну из семей. Пернатый залетел в окно квартиры на четвертом этаже.
Сыча отпустили на волю. Как предполагают орнитологи, редкая птица поселилась в одном из парков города.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая милая птица Европы поселилась в Бресте. Так орнитологи называют воробьиного сыча. Этот вид отличается своими размерами: взрослая особь не больше голубя....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)