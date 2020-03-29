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Самый курортный регион страны - Мядельский
29.03.2020 20:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСанатории Минской области продают все больше путевок белорусам. Спрос на отдых и оздоровление внутри страны растет - и довольно быстро. Только за последнюю неделю путевок в здравницы Мядельского района реализовано в полтора раза больше, чем, например, в начале марта. А завтра начинаются и весенние каникулы. И например, в "Зубренке" - крупнейшем оздоровительном детском центре Беларуси - к наплыву школьников готовы. И, конечно, особое внимание во всех без исключения здравницах сейчас уделяют вопросам гигиены, санобработки и респираторного этикета.
Надежда Сербиненко отправилась в самый курортный регион страны - Мядельский, где отпуск можно провести с пользой для здоровья и иммунитета.
Весна на Нарочи - особое время, когда природа оживает и зовет всех приезжающих сюда отдохнутьКонец марта и для центра "Зубренок" активная пора. С началом весенних каникул загрузка будет фактически на уровне летней - это больше тысячи детей. И главное для всего коллектива сейчас - сохранить и укрепить здоровье ребят.
Само расположение "Зубренка" в живописном месте, в сосновом лесу на берегу озера Нарочь располагает к активным играм и прогулкам на свежем воздухе. Так школьники укрепляют здоровье, поддерживают иммунитет и весело проводят время. Например, в таком веревочном парке под открытым небом.
А чтобы минимизировать возможные риски в период сезонных заболеваний, в "Зубренке" приняли все рекомендованные Минздравом меры и даже немного больше.
Все необходимые профилактические меры приняты, но и к возможному увеличению количества пациентов врачи "Зубренка" готовыВ целом специалисты отмечают увеличение спроса на отдых внутри страны. Свой отпуск сейчас многие проводят в белорусских здравницах, тем более это не просто свежий воздух, но и лечение различных заболеваний. Только в Мядельском районе 8 крупных здравниц. И несмотря на снижение количества иностранных отдыхающих общая заполняемость санаториев пока остается на уровне прошлого года.
В санатории мы встретили несколько минчан, которые сейчас отдыхают на Нарочи. Вот что они думают о таком виде отдыха вдалеке от теплого моря, но вблизи самого большого озера Беларуси.
Для большего привлечения своих туристов многие санатории уже предлагают скидки (10, 20, 30 процентов) на медуслуги и проживаниеКстати, за состоянием здоровья отдыхающих сейчас тоже пристально следят: измеряют температуру, дезинфицируют поверхности, постоянно напоминают о важности мытья рук, разделяют потоки отдыхающих.
Белорусский курорт, который сами отдыхающие сравнивают с Баден-Баденом и Карловыми Варами, находится всего в 180 километрах от Минска. Увидеть оживающую после зимы нарочанскую природу и отвлечься от ежедневных забот легче, чем кажется.
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Санатории Минской области продают все больше путевок белорусам. Спрос на отдых и оздоровление внутри страны растет - и довольно быстро. Только за последнюю...
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