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Самый курортный регион страны - Мядельский

29.03.2020 20:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санатории Минской области продают все больше путевок белорусам.  Спрос на отдых и оздоровление внутри страны растет - и довольно быстро. Только за последнюю неделю путевок в здравницы Мядельского района реализовано в полтора раза больше, чем, например,  в начале марта. А завтра начинаются и весенние каникулы. И например, в "Зубренке" - крупнейшем оздоровительном детском центре Беларуси - к наплыву школьников готовы. И, конечно, особое внимание во всех без исключения здравницах  сейчас уделяют вопросам гигиены, санобработки и респираторного этикета.

 Надежда Сербиненко отправилась в самый курортный регион страны - Мядельский, где отпуск можно провести с пользой для здоровья и иммунитета. 

Весна  на Нарочи - особое время, когда природа оживает и зовет всех приезжающих сюда отдохнуть

Конец марта  и для центра "Зубренок" активная пора. С началом весенних каникул загрузка будет фактически на уровне летней - это больше тысячи детей. И главное для всего коллектива сейчас - сохранить и укрепить здоровье ребят.  
Само расположение "Зубренка" в живописном месте, в сосновом лесу на берегу озера Нарочь располагает к активным играм и прогулкам на свежем воздухе. Так школьники укрепляют здоровье, поддерживают иммунитет и весело проводят время. Например, в таком веревочном парке под открытым небом.
А чтобы минимизировать возможные риски в период сезонных заболеваний, в "Зубренке" приняли все рекомендованные Минздравом меры и даже немного больше.

Все необходимые профилактические меры приняты, но и к возможному увеличению количества пациентов врачи "Зубренка" готовы

В целом специалисты отмечают увеличение спроса на отдых внутри страны. Свой отпуск сейчас многие проводят в белорусских здравницах,  тем более это не просто свежий воздух, но и лечение различных заболеваний. Только в Мядельском районе 8 крупных здравниц. И несмотря на снижение количества иностранных  отдыхающих общая заполняемость санаториев пока остается на уровне прошлого года. 
В санатории мы встретили несколько минчан, которые сейчас отдыхают на Нарочи. Вот что они думают о таком виде отдыха  вдалеке от теплого моря, но вблизи самого большого озера Беларуси.

Для большего привлечения своих туристов многие санатории уже предлагают скидки (10, 20, 30 процентов) на медуслуги и проживание

Кстати, за состоянием здоровья отдыхающих сейчас тоже пристально следят: измеряют температуру, дезинфицируют  поверхности, постоянно напоминают о важности мытья рук, разделяют  потоки отдыхающих. 
Белорусский курорт, который сами отдыхающие сравнивают с Баден-Баденом и Карловыми Варами, находится всего в 180 километрах от Минска. Увидеть оживающую после зимы  нарочанскую природу и отвлечься от ежедневных забот легче, чем кажется.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Санатории Минской области продают все больше путевок белорусам.  Спрос на отдых и оздоровление внутри страны растет - и довольно быстро. Только за последнюю...
 
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