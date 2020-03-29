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Юные артисты в новой серии проекта "Поколение.by"
29.03.2020 22:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля этих ребят утверждение "Вся наша жизнь – игра" - буквальное. И для вдохновения им всегда нужны зрители. Они не боятся смотреть со сцены прямо в глаза, а каждое их слово стреляет в сердце.
О тех, кому чужое внимание необходимо, как воздух, и ради него они готовы трудиться каждый день. Юные артисты в новой серии проекта
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Для этих ребят утверждение "Вся наша жизнь – игра" - буквальное. И для вдохновения им всегда нужны зрители. Они не боятся смотреть со сцены прямо в глаза, а каждое их...
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