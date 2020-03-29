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Юные артисты в новой серии проекта "Поколение.by"

29.03.2020 22:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для этих ребят утверждение "Вся наша жизнь – игра" - буквальное. И для вдохновения им всегда нужны зрители. Они не боятся смотреть со сцены прямо в глаза, а каждое их слово стреляет в сердце. 

О тех, кому чужое внимание необходимо, как воздух, и ради него они готовы трудиться каждый день. Юные артисты в новой серии проекта "Поколение.by" смотрите в четверг после "Панорамы".

 
 
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Для этих ребят утверждение "Вся наша жизнь – игра" - буквальное. И для вдохновения им всегда нужны зрители. Они не боятся смотреть со сцены прямо в глаза, а каждое их...
 
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