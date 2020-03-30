Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арктический воздух принес в Беларусь похолодание и осадки Еще в выходные погода била плюсовые рекорды. А буквально за ночь температура упала на 12 градусов. По всей стране утром - дождь и мокрый снег. На отдельных участках...

Еще в выходные погода била плюсовые рекорды. А буквально за ночь температура упала на 12 градусов. По всей стране утром - дождь и мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Поэтому водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными. Неприятные ощущения доставит и ветер. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха днем не превысит плюс 5 градусов.