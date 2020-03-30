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Арктический воздух принес в Беларусь похолодание и осадки
30.03.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще в выходные погода била плюсовые рекорды. А буквально за ночь температура упала на 12 градусов. По всей стране утром - дождь и мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Поэтому водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными. Неприятные ощущения доставит и ветер. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха днем не превысит плюс 5 градусов.
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Еще в выходные погода била плюсовые рекорды. А буквально за ночь температура упала на 12 градусов. По всей стране утром - дождь и мокрый снег. На отдельных участках...
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