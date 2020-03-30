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Курс на экологию

30.03.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На этапе проектных работ жилой и административной застройки обязательно наличие схемы по зеленым насаждениям, которые должны быть сохранены. Об этом рассказала главный архитектор Минска Ольга Радченко. Каждый проект проходит экоэкспертизу. Когда заказчику строительной организации выдают разрешение на земельный участок, то в нем обязательно прописывается, сколько и каких деревьев точно не должны пострадать. Решение о сносе поврежденных деревьев принимается специальной комиссией на уровне района. Для разгрузки транспортных потоков и удобства пассажиров уже в середине лета столичные власти обещают открытие нескольких станций третьей ветки метро. 
 
Теги: Минск
 
 
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На этапе проектных работ жилой и административной застройки обязательно наличие схемы по зеленым насаждениям, которые должны быть сохранены. Об этом рассказала...
 
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