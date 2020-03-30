|
Пасмурно, ветрено и немного снега. Погода в Гродно на неделе
30.03.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зима и не думает отступать: на этой неделе в Гродно будет прохладно, ветрено и дождливо. И даже временами снежно,
В понедельник переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется всего до +3°С. Утром — заморозки.
Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью — заморозки. Днем +3…5°С.
В среду сплошная облачность и без осадков. Днем — сильный ветер и до +4°С.
В четверг — сплошная облачность. Утром возможен мокрый снег, днем — дождь. Все время — сильный ветер, который к вечеру должен стихнуть. Днем до +6°С.
В пятницу потеплеет. Днем будет до +9°С. Все время — пасмурно и ветрено. Вечером возможен дождь.
Хорошей недели — и оставайтесь дома!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима и не думает отступать.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)