Пасмурно, ветрено и немного снега. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Зима и не думает отступать: на этой неделе в Гродно будет прохладно, ветрено и дождливо. И даже временами снежно, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется всего до +3°С. Утром — заморозки.

Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью — заморозки. Днем +3…5°С.

В среду сплошная облачность и без осадков. Днем — сильный ветер и до +4°С.

В четверг — сплошная облачность. Утром возможен мокрый снег, днем — дождь. Все время — сильный ветер, который к вечеру должен стихнуть. Днем до +6°С.

В пятницу потеплеет. Днем будет до +9°С. Все время — пасмурно и ветрено. Вечером возможен дождь.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

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