Источник материала: Газета Авангард

В районе завершилась республиканская акция «Наш животновод». Главная ее цель – чествование и поощрение лучших работников животноводческой отрасли, а также осуществление общественного контроля за созданием надлежащих бытовых условий на рабочих местах.





Несомненно, за высокими показателями стоит труд конкретных людей, вкладывающих в работу свое время, умение и опыт. Именно они являются гордостью любого хозяйства.

Как отметила председатель районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса Елена Степаненко, в ходе проведения акции работниками райкома профсоюза совместно с профсоюзным активом сельскохозяйственных организаций посещены все молочно-товарные и животноводческие фермы и комплексы района. За добросовестный и результативный труд награждены 87 человек. Среди них 37 операторов машинного доения, 33 животновода, 9 слесарей, 5 бригадиров (помощников) ферм и 3 сторожа. Кроме того, в комнаты приема пищи и отдыха были переданы 26 электрочайников, чайный сервиз и чашки.

Во время встреч с трудовыми коллективами, участие в которых принимали руководство района, руководители хозяйств и главные специалисты, обсуждались вопросы оплаты труда, выполнения доведенных показателей, применения мер материального и морального стимулирования лучших работников животноводческой отрасли. Особое внимание уделялось вопросам создания условий труда, обеспечения работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, состояния рабочих мест, санитарно-бытовым условиям и охране труда.

Акция завершена, но встречи с работниками животноводческой отрасли будут продолжаться в течение всего года. А это значит, что передовики молочного производства не останутся без внимания и успехи их будут отмечены. Согласитесь, такая поддержка – хороший стимул добиваться лучших результатов в труде.

Ольга МАРЦЕЛЕВА