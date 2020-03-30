ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

По Гомелю ездит новый гибридный автобус

30.03.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Стильный, экологичный, экономичный. Так можно охарактеризовать первый электроавтобус, который уже неделю курсирует в Гомеле по маршруту «Вокзал — Западный».


— Этот автобус — гибрид. Практически он как троллейбус, только на электрическом ходу. В течение трех месяцев мы будем тестировать, насколько он экономичнее и экологичнее дизельного. От результатов эксперимента зависит решение о его приобретении для города, — рассказывает начальник автоколонны № 2 филиала «Автобусный парк № 6» ОАО «Гомельоблавтотранс» Виктор Маклюк.


Первые дни курсирования автобуса по маршруту «Вокзал-Западный» показали, что он на 25−30 процентов экономичнее по топливу, чем дизельный, а значит, производит меньше выбросов в воздух. В автобусе широкие двери, что очень удобно для инвалидов-колясочников, предусмотрен пандус. Очень просторный салон.


В автобусе 29 сидячих и 60 стоячих мест, одно место для инвалида-колясочника. Низкая посадка, что очень удобно для пожилых пассажиров.

Одним словом, в таком транспорте удобно и водителю, и пассажирам. Только бы дорожники обратили внимание на плохое состояние улиц Бочкина и Минской, по которым пролегает маршрут.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый электроавтобус уже неделю курсирует в Гомеле по маршруту «Вокзал - Западный».
 
Новости дня
Новости общества
 
Прямая телефонная линия с председателем Миноблисполкома: с чем обратились жители Минщины?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика