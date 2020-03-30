По Гомелю ездит новый гибридный автобус

Источник материала: Tut.by

Стильный, экологичный, экономичный. Так можно охарактеризовать первый электроавтобус, который уже неделю курсирует в Гомеле по маршруту «Вокзал — Западный».





— Этот автобус — гибрид. Практически он как троллейбус, только на электрическом ходу. В течение трех месяцев мы будем тестировать, насколько он экономичнее и экологичнее дизельного. От результатов эксперимента зависит решение о его приобретении для города, — рассказывает начальник автоколонны № 2 филиала «Автобусный парк № 6» ОАО «Гомельоблавтотранс» Виктор Маклюк.





Первые дни курсирования автобуса по маршруту «Вокзал-Западный» показали, что он на 25−30 процентов экономичнее по топливу, чем дизельный, а значит, производит меньше выбросов в воздух. В автобусе широкие двери, что очень удобно для инвалидов-колясочников, предусмотрен пандус. Очень просторный салон.





В автобусе 29 сидячих и 60 стоячих мест, одно место для инвалида-колясочника. Низкая посадка, что очень удобно для пожилых пассажиров.

Одним словом, в таком транспорте удобно и водителю, и пассажирам. Только бы дорожники обратили внимание на плохое состояние улиц Бочкина и Минской, по которым пролегает маршрут.