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Мокрый снег и дождь ожидают белорусов на этой неделе

30.03.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зима, так и не пришедшая календарно, решила наверстать упущенное весной, говорят синоптики. По последним данным, на большей части страны установился снежный покров высотой 1-3 см. В ближайшие дни  осадки, на дорогах гололедица, порывистый ветер и до 7-10 тепла. Такая температура соответствует первым числам марта.

 
 
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Зима, так и не пришедшая календарно, решила наверстать упущенное весной, говорят синоптики. По последним данным, на большей части страны установился снежный покров...
 
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