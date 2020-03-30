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Коронавирус мутирует очень медленно
30.03.2020 13:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом заявил профессор кафедры медицины и инфекционных заболеваний Калифорнийского университета Чарльз Чиу. SARS-CoV-2 мутирует в 8-10 раз медленнее, чем это делают вирусы гриппа. Все различия в болезни у пациентов связаны исключительно с состоянием их здоровья и иммунитета. При этом SARS-CoV-2 уже не сможет стать для людей более опасным и получить новые мутации.
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Об этом заявил профессор кафедры медицины и инфекционных заболеваний Калифорнийского университета Чарльз Чиу. SARS-CoV-2 мутирует в 8-10 раз медленнее, чем это делают...
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