Коронавирус мутирует очень медленно

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Об этом заявил профессор кафедры медицины и инфекционных заболеваний Калифорнийского университета Чарльз Чиу. SARS-CoV-2 мутирует в 8-10 раз медленнее, чем это делают вирусы гриппа. Все различия в болезни у пациентов связаны исключительно с состоянием их здоровья и иммунитета. При этом SARS-CoV-2 уже не сможет стать для людей более опасным и получить новые мутации.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите