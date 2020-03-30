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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банковский сектор призывает своих клиентов к активным профилактическим антивирусным мерам Между тем банковский сектор призывает своих клиентов к активным профилактическим антивирусным мерам. Сегодня он работает в штатном режиме, но приветствуется...

Между тем банковский сектор призывает своих клиентов к активным профилактическим антивирусным мерам. Сегодня он работает в штатном режиме, но приветствуется дистанционный формат обслуживания - без физического посещения клиентами операционных залов, тем более подобные сервисы обслуживания уже давно популярны у белорусов.