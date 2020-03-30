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Банковский сектор призывает своих клиентов к активным профилактическим антивирусным мерам

30.03.2020 14:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Между тем банковский сектор призывает своих клиентов к активным профилактическим антивирусным мерам. Сегодня он работает в штатном режиме, но приветствуется дистанционный формат обслуживания - без физического посещения клиентами операционных залов, тем более подобные сервисы обслуживания уже давно популярны у белорусов. 
 
 
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Между тем банковский сектор призывает своих клиентов к активным профилактическим антивирусным мерам. Сегодня он работает в штатном режиме, но приветствуется...
 
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