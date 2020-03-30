|
Банковский сектор призывает своих клиентов к активным профилактическим антивирусным мерам
30.03.2020 14:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМежду тем банковский сектор призывает своих клиентов к активным профилактическим антивирусным мерам. Сегодня он работает в штатном режиме, но приветствуется дистанционный формат обслуживания - без физического посещения клиентами операционных залов, тем более подобные сервисы обслуживания уже давно популярны у белорусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между тем банковский сектор призывает своих клиентов к активным профилактическим антивирусным мерам. Сегодня он работает в штатном режиме, но приветствуется...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)