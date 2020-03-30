Учащаяся Дубровенского сельскохозяйственного лицея стала обладателем профсоюзной стипендии

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Учащаяся Дубровенского сельскохозяйственного лицея Дарья КУЗЬМЕНКОВА (на снимке) стала обладателем профсоюзной стипендии Дубровенской районной организации Белорусского профессионального союза работников АПК.

Дубровенский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства — кузница кадров для сельского хозяйства, и районная профсоюзная организация АПК всячески под­держивает лицеистов. Каждое полугодие райком традиционно вручает стипендию лучшему учащемуся.

Лауреатом стипендии по итогам первого семестра 2019-2020 учебного года стала учащаяся группы №32л и по совместительству председатель первичной профсоюзной организации учащихся Дубровенского лицея Дарья Кузьменкова. Председатель райкома профсоюза работников АПК Александр Маленков поздравил Дарью и вручил ей стипендию и благодарность за успехи в учебе, участие в общественной жизни лицея и профсоюзной организации.

С получением стипендии Дарью поздравил директор Дубровенского лицея Александр Азаренко. Он пожелал не только гордиться признанием своего труда, но и продолжать оставаться неравнодушной ко всему происходящему, быть трудолюбивой, инициативной и целеустремленной.

Даша Кузьменкова приехала в Дубровно из аг.Красулино Горецкого района. После окончания девяти классов девушка поступила в лицей на специальность «Лабораторные исследования и измерения в производстве. Общественное питание» и сегодня учится на втором курсе. Говорит, что в будущем видит себя отличным поваром-лаборантом.

—Мне нравится та профессия, которую я выбрала для своего будущего. Я люблю готовить, пробовать новые рецепты, но неизменно любимым остается приготовление выпечки — вкусные булочки у меня отлично получаются! — поделилась Дарья.

По ее словам, участие в общественной жизни лицея помогает развить такие качества, как ответственность, коммуникабельность и уверенность в себе, умение быть и добрым, и строгим одновременно.

—Получение профсоюзной стипендии стало неожиданной и почетной оценкой моей учебы и, я так считаю, моего отношения к жизни в целом. Конечно, это очень ответственно, — говорит Дарья. — Я постараюсь и в дальнейшем придерживаться выбранных мною жизненных целей: учиться, осваивать профессию, расти в личностном плане.

Профсоюзная стипендия — еще одна мотивация для учащихся лицея к отличной учебе и повышению уровня знаний, развитию активной жизненной позиции

Юлия СТАРАВОЙТОВА.