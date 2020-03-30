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Учащаяся Дубровенского сельскохозяйственного лицея стала обладателем профсоюзной стипендии

30.03.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Учащаяся Дубровенского сельскохозяйственного лицея стала обладателем профсоюзной стипендии

Учащаяся Дубровенского сельскохозяйственного лицея Дарья КУЗЬМЕНКОВА (на снимке) стала обладателем профсоюзной стипендии Дубровенской районной организации Белорусского профессионального союза работников АПК.

Дубровенский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства — кузница кадров для сельского хозяйства, и районная профсоюзная организация АПК всячески под­держивает лицеистов. Каждое полугодие райком традиционно вручает стипендию лучшему учащемуся.

Лауреатом стипендии по итогам первого семестра 2019-2020 учебного года стала учащаяся группы №32л и по совместительству председатель первичной профсоюзной организации учащихся Дубровенского лицея Дарья Кузьменкова. Председатель райкома профсоюза работников АПК Александр Маленков поздравил Дарью и вручил ей стипендию и благодарность за успехи в учебе, участие в общественной жизни лицея и профсоюзной организации.

С получением стипендии Дарью поздравил директор Дубровенского лицея Александр Азаренко. Он пожелал не только гордиться признанием своего труда, но и продолжать оставаться неравнодушной ко всему происходящему, быть трудолюбивой, инициативной и целеустремленной.

Даша Кузьменкова приехала в Дубровно из аг.Красулино Горецкого района. После окончания девяти классов девушка поступила в лицей на специальность «Лабораторные исследования и измерения в производстве. Общественное питание» и сегодня учится на втором курсе. Говорит, что в будущем видит себя отличным поваром-лаборантом.

—Мне нравится та профессия, которую я выбрала для своего будущего. Я люблю готовить, пробовать новые рецепты, но неизменно любимым остается приготовление выпечки — вкусные булочки у меня отлично получаются! — поделилась Дарья.

По ее словам, участие в общественной жизни лицея помогает развить такие качества, как ответственность, коммуникабельность и уверенность в себе, умение быть и добрым, и строгим одновременно.

—Получение профсоюзной стипендии стало неожиданной и почетной оценкой моей учебы и, я так считаю,  моего отношения к жизни в целом. Конечно, это очень ответственно, — говорит Дарья. — Я постараюсь и в дальнейшем придерживаться выбранных мною жизненных целей: учиться, осваивать профессию, расти в личностном плане.

Профсоюзная стипендия — еще одна мотивация для учащихся лицея к отличной учебе и повышению уровня знаний, развитию активной жизненной позиции

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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Учащаяся Дубровенского сельскохозяйственного лицея Дарья КУЗЬМЕНКОВА (на снимке) стала обладателем профсоюзной стипендии Дубровенской районной организации...
 
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