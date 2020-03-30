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В Могилеве неизвестный напал на девушку в лесопарке - его ищут

30.03.2020 14:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве ищут мужчину, который напал на девушку в Печерском лесопарке. По факту хулиганских действий, совершенных в отношении могилевчанки, возбуждено уголовное дело, сообщает Mogilevnews.by.


Фото: Reuters

Информация о нападении на девушку поздно вечером 28 марта появилась в паблике «Могилев Live». По словам очевидцев, они услышали женский крик о помощи и поспешили на него. Встретили плачущую девушку, которая рассказала, что какой-то мужчина напал на нее сзади, пытался закрыть ей рот и нос, но увидел приближающуюся компанию и сбежал.

Подозреваемого ищут.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина напал сзади, пытаясь закрыть девушке рот и нос. Его спугнули прохожие.
 
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