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В Могилеве неизвестный напал на девушку в лесопарке - его ищут
30.03.2020 14:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве ищут мужчину, который напал на девушку в Печерском лесопарке. По факту хулиганских действий, совершенных в отношении могилевчанки, возбуждено уголовное дело,
Информация о нападении на девушку поздно вечером 28 марта
Подозреваемого ищут.
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Мужчина напал сзади, пытаясь закрыть девушке рот и нос. Его спугнули прохожие.
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