В Могилеве неизвестный напал на девушку в лесопарке - его ищут

Источник материала: Tut.by

В Могилеве ищут мужчину, который напал на девушку в Печерском лесопарке. По факту хулиганских действий, совершенных в отношении могилевчанки, возбуждено уголовное дело, сообщает Mogilevnews.by.



Фото: Reuters

Информация о нападении на девушку поздно вечером 28 марта появилась в паблике «Могилев Live». По словам очевидцев, они услышали женский крик о помощи и поспешили на него. Встретили плачущую девушку, которая рассказала, что какой-то мужчина напал на нее сзади, пытался закрыть ей рот и нос, но увидел приближающуюся компанию и сбежал.

Подозреваемого ищут.