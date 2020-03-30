ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Выходка была неуместной». 8 лет колонии запросила прокурор для парня, разгромившего топором «Евроопт»

30.03.2020 14:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

30 марта в суде Московского района Бреста прошли прения по делу 19-летнего Валентина Янучени, который в августе прошлого года разгромил топором «Евроопт» и угрожал милиционеру.


Камера видеонаблюдения сняла, как обвиняемый громил супермаркет. Фото: Скрин-шот видео

Брестчанину предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: хулиганство, умышленное уничтожение имущества и угроза насилия в отношении сотрудника милиции. Парень признал вину только по первым двум. Он настаивает, что сотруднику милиции не угрожал и топором на него не замахивался.

Гособвинитель, старший помощник прокурора Бреста Ирина Рубанова, посчитала вину Валентина Янучени доказанной по всем статьям и запросила для него 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Как было озвучено в суде, мотивом нападения на торговый центр стали «жизненные трудности».

К преступлению обвиняемый готовился заранее. За три дня до нападения на «Евроопт», он искал в интернете информацию по запросам «из чего стекло в гипермаркетах», а также просматривал видеоролики о нападении Владиславом Казакевичем с бензопилой на минский ТЦ «Европа», в результате которого одна женщина погибла, еще двое пострадали.

— Из просмотренных во время судебного заседания записей с камеры наблюдения, обвиняемый никак не похож на человека подавленного, имеющего груз каких-то жизненных трудностей. Он абсолютно спокоен, расслаблен, слушает музыку в наушниках и даже танцует, — рассказала прокурор.

Защита посчитала такое наказание чрезмерным. Адвокат обвиняемого подчеркнула, что вину в угрозе милиционеру Валентин Янученя не признает. По ее мнению, в суде не было предоставлено достаточно доказательств для обвинения парня по этой статье. Виновность в хулиганстве и умышленном повреждении имущества защита не оспаривала, но адвокат подчеркнула, что причиненный вред был добровольно возмещен еще до суда.

— На мой взгляд, предложенная государственным обвинителем мера наказания — 8 лет лишения свободы — является чрезмерно жесткой и негуманной. За что ему отбывать 8 лет лишения свободы?! За какие последствия своих действий ему нужно 8 лет находиться в местах лишения свободы? Из оглашенных материалов дела очевидно, что он нуждается в медицинской помощи. Нужно дать ему возможность ее получить, устроиться на работу и решать вопросы с ущербом, который был уже возмещен, но понятно, что не из кармана моего подзащитного, — сказала в суде адвокат.

Защита попросила оправдать Валентина в угрозе сотруднику милиции, а по двум оставшимся статьям назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

— Я хотел бы принести свои извинения всем, кто пострадал от моих действий. Я приношу извинения всем, кто находился тогда в магазине, и кого я испугал своими действиями. Я ни в коем случае не преследовал цели ранить кого-то или покалечить. Я приношу извинения своим родным и близким за то, что им пришлось пережить. Я раскаиваюсь в своем поступке… Эта выходка была абсолютно неуместной, — сообщил Валентин Янученя в своем последнем слове.

Заслушав стороны суд удалился в совещательную комнату. Приговор парню огласят 2 апреля. Напомним, санкция самой суровой статьи из обвинения Валентина Янучени — умышленное повреждение или уничтожение имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч.3 ст. 218 УК) — предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Видео: Следственный комитет

«Положи топор, пока ничего хуже не сделал»

Напомним, по версии обвинения, ночью 17 августа прошлого года Валентин Янученя топором разнес стеклопакеты дверей «Евроопта» и вошел в закрытый магазин. Там стал крушить все, что попадалось на глаза.

Государственный обвинитель на втором заседании зачитала длинный список поврежденного имущества частных компаний, которые арендовали в «Евроопте» торговые площади: мобильные телефоны, витрины, телевизоры, стеклянные двери, продукты питания, морозильник, бутылки с квасом, автомобиль Renault Sandero, который выставлялся у входа в торговый центр… Общая сумма причиненного ущерба — 32,3 тысячи рублей. Из них примерно половина — ущерб, нанесенный МТС.

Милицию на дебошира вызвал сотрудник службы безопасности торгового центра. Прибывший наряд попытался успокоить обвиняемого и задержать. Валентин отказывался выполнять их требования и не подпускал к себе. Затем и вовсе стал угрожать милиционеру, который приблизился к нему для задержания, и замахнулся топором.

— Я стал у него спрашивать, что случилось, — рассказал в суде потерпевший милиционер, — может, его девушка бросила? Он сказал, что никто его не бросал, что он потерял смысл жизни. Я подошел к нему, чтобы задержать, но он стал в стойку. Мы с напарником остановились, опять начали его просить положить топор. Говорили: «У тебя же есть мать, отец, подумай о них, положи топор, пока ничего хуже не сделал». А если бы он выбежал на улицу с этим топором… Там же есть заведения, кафе, заправка.

Успокоился обвиняемый только после двух предупредительных выстрелов в воздух.

Как указано в материалах дела, парень был трезв и в здравом уме — осознавал противоправный характер своих деяний и мог руководить ими.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнем слове обвиняемый сказал, что не хотел никого ранить или покалечить.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дубровенцы, пора на субботник!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика