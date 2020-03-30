«Выходка была неуместной». 8 лет колонии запросила прокурор для парня, разгромившего топором «Евроопт»

Источник материала: Tut.by

30 марта в суде Московского района Бреста прошли прения по делу 19-летнего Валентина Янучени, который в августе прошлого года разгромил топором «Евроопт» и угрожал милиционеру.



Камера видеонаблюдения сняла, как обвиняемый громил супермаркет. Фото: Скрин-шот видео

Брестчанину предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: хулиганство, умышленное уничтожение имущества и угроза насилия в отношении сотрудника милиции. Парень признал вину только по первым двум. Он настаивает, что сотруднику милиции не угрожал и топором на него не замахивался.

Гособвинитель, старший помощник прокурора Бреста Ирина Рубанова, посчитала вину Валентина Янучени доказанной по всем статьям и запросила для него 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Как было озвучено в суде, мотивом нападения на торговый центр стали «жизненные трудности».

К преступлению обвиняемый готовился заранее. За три дня до нападения на «Евроопт», он искал в интернете информацию по запросам «из чего стекло в гипермаркетах», а также просматривал видеоролики о нападении Владиславом Казакевичем с бензопилой на минский ТЦ «Европа» , в результате которого одна женщина погибла, еще двое пострадали.

— Из просмотренных во время судебного заседания записей с камеры наблюдения, обвиняемый никак не похож на человека подавленного, имеющего груз каких-то жизненных трудностей. Он абсолютно спокоен, расслаблен, слушает музыку в наушниках и даже танцует, — рассказала прокурор.

Защита посчитала такое наказание чрезмерным. Адвокат обвиняемого подчеркнула, что вину в угрозе милиционеру Валентин Янученя не признает. По ее мнению, в суде не было предоставлено достаточно доказательств для обвинения парня по этой статье. Виновность в хулиганстве и умышленном повреждении имущества защита не оспаривала, но адвокат подчеркнула, что причиненный вред был добровольно возмещен еще до суда.

— На мой взгляд, предложенная государственным обвинителем мера наказания — 8 лет лишения свободы — является чрезмерно жесткой и негуманной. За что ему отбывать 8 лет лишения свободы?! За какие последствия своих действий ему нужно 8 лет находиться в местах лишения свободы? Из оглашенных материалов дела очевидно, что он нуждается в медицинской помощи. Нужно дать ему возможность ее получить, устроиться на работу и решать вопросы с ущербом, который был уже возмещен, но понятно, что не из кармана моего подзащитного, — сказала в суде адвокат.

Защита попросила оправдать Валентина в угрозе сотруднику милиции, а по двум оставшимся статьям назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

— Я хотел бы принести свои извинения всем, кто пострадал от моих действий. Я приношу извинения всем, кто находился тогда в магазине, и кого я испугал своими действиями. Я ни в коем случае не преследовал цели ранить кого-то или покалечить. Я приношу извинения своим родным и близким за то, что им пришлось пережить. Я раскаиваюсь в своем поступке… Эта выходка была абсолютно неуместной, — сообщил Валентин Янученя в своем последнем слове.

Заслушав стороны суд удалился в совещательную комнату. Приговор парню огласят 2 апреля. Напомним, санкция самой суровой статьи из обвинения Валентина Янучени — умышленное повреждение или уничтожение имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч.3 ст. 218 УК) — предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Видео: Следственный комитет

«Положи топор, пока ничего хуже не сделал»

Напомним, по версии обвинения, ночью 17 августа прошлого года Валентин Янученя топором разнес стеклопакеты дверей «Евроопта» и вошел в закрытый магазин. Там стал крушить все, что попадалось на глаза.

Государственный обвинитель на втором заседании зачитала длинный список поврежденного имущества частных компаний, которые арендовали в «Евроопте» торговые площади: мобильные телефоны, витрины, телевизоры, стеклянные двери, продукты питания, морозильник, бутылки с квасом, автомобиль Renault Sandero, который выставлялся у входа в торговый центр… Общая сумма причиненного ущерба — 32,3 тысячи рублей. Из них примерно половина — ущерб, нанесенный МТС.

Милицию на дебошира вызвал сотрудник службы безопасности торгового центра. Прибывший наряд попытался успокоить обвиняемого и задержать. Валентин отказывался выполнять их требования и не подпускал к себе. Затем и вовсе стал угрожать милиционеру, который приблизился к нему для задержания, и замахнулся топором.

— Я стал у него спрашивать, что случилось, — рассказал в суде потерпевший милиционер, — может, его девушка бросила? Он сказал, что никто его не бросал, что он потерял смысл жизни. Я подошел к нему, чтобы задержать, но он стал в стойку. Мы с напарником остановились, опять начали его просить положить топор. Говорили: «У тебя же есть мать, отец, подумай о них, положи топор, пока ничего хуже не сделал». А если бы он выбежал на улицу с этим топором… Там же есть заведения, кафе, заправка.

Успокоился обвиняемый только после двух предупредительных выстрелов в воздух.

Как указано в материалах дела, парень был трезв и в здравом уме — осознавал противоправный характер своих деяний и мог руководить ими.