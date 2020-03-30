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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поучаствовать в акции "Неделя леса" может любой желающий С приходом весны и солнца в Беларуси начинается "Неделя леса". Сейчас мы не только узнаем, как можно улучшить леса нашей страны, но и сами поучаствуем в акции! В...

С приходом весны и солнца в Беларуси начинается "Неделя леса". Сейчас мы не только узнаем, как можно улучшить леса нашей страны, но и сами поучаствуем в акции!В этом году "Неделя леса" посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится ежегодно, и участвуют в ней порядка 60 тысяч человек. Поучаствовать может любой желающий. Нужно всего лишь обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, где вам выдадут инвентарь, проведут инструктаж по безопасности, объяснят технологию посадки и выдадут посадочный материал.Узнать, как проходит подготовка лесного посева, мы отправились в Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Работа там не дремлет. Мы увидели и как прививаются генотипы для создания лесосеменных плантаций, и как измельчаются шишки, из которых получают семена. Готовый хвойный посев хранится в строгих температурных условиях, герметичной упаковке и с маркировкой категории и датой сбора.Обогатить белорусские леса можно и елью, и дубом, но сосна особенно жизнеспособна в местных условиях и является основной лесообразующей породой лесного фонда страны. Именно соснами мы и решили украсить молодой лес.Для посадки лесных культур нужно убедиться, что земля достаточно рыхлая. С помощью рычага на посадочной трубе подготавливаем посадочное отверстие. Затем сеянец опускается в трубу. Труба достается и лунка прессуется землей для того, чтобы воздух не проникал в отверстие. Ценный инструктаж получен - можно смело отправляться в лес самостоятельно!