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Поучаствовать в акции "Неделя леса" может любой желающий
30.03.2020 22:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС приходом весны и солнца в Беларуси начинается "Неделя леса". Сейчас мы не только узнаем, как можно улучшить леса нашей страны, но и сами поучаствуем в акции!
В этом году "Неделя леса" посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится ежегодно, и участвуют в ней порядка 60 тысяч человек. Поучаствовать может любой желающий. Нужно всего лишь обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, где вам выдадут инвентарь, проведут инструктаж по безопасности, объяснят технологию посадки и выдадут посадочный материал.
Сергей Нижник, главный лесничий государственного производственного лесохозяйственного объединения: "Как обычно, цель нашей акции - привлечь население, показать проблематику восстановления лесов и трудоемкий процесс создания лесов. Я думаю, что человек, который посадит в своей жизни одно-два дерева, в будущем будет более бережно относиться к природе, и рука не поднимется выбросить какой-то бытовой мусор или загрязнить территорию".
Узнать, как проходит подготовка лесного посева, мы отправились в Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Работа там не дремлет. Мы увидели и как прививаются генотипы для создания лесосеменных плантаций, и как измельчаются шишки, из которых получают семена. Готовый хвойный посев хранится в строгих температурных условиях, герметичной упаковке и с маркировкой категории и датой сбора.
Александр Овсей начальник научно-исследовательского отдела РЛССЦ: "Мы находимся в холодильной камере, где хранятся семена хвойных пород. Холодильная камера необходима для того, чтобы семена хранились и год, и два, и три, и пять и не теряли своих посевных качеств".
Обогатить белорусские леса можно и елью, и дубом, но сосна особенно жизнеспособна в местных условиях и является основной лесообразующей породой лесного фонда страны. Именно соснами мы и решили украсить молодой лес.
Александр Овсей, начальник научно-исследовательского отдела РЛССЦ: "Как видим, сеянцы находятся в пластиковых кассетах многоразового использования, в которые набивается субстрат. Высеваются семена, в данном случае сосна. Она растет год в тепличном комплексе, после чего ее можно высаживать в лес и создавать новые леса и насаждения".
Для посадки лесных культур нужно убедиться, что земля достаточно рыхлая. С помощью рычага на посадочной трубе подготавливаем посадочное отверстие. Затем сеянец опускается в трубу. Труба достается и лунка прессуется землей для того, чтобы воздух не проникал в отверстие. Ценный инструктаж получен - можно смело отправляться в лес самостоятельно!
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С приходом весны и солнца в Беларуси начинается "Неделя леса". Сейчас мы не только узнаем, как можно улучшить леса нашей страны, но и сами поучаствуем в акции! В...
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