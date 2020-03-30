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Компьютерная томография, рентген и пластические операции стали доступны для животных

30.03.2020 16:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Компьютерная томография, рентген и пластические операции  -  все эти медицинские процедуры недавно стали доступны и для животных. В Минске все больше ветеринарных центров, где заботятся о здоровье животных и проводят высокотехнологичные операции, в том числе пластические. Кстати, свой прием врач-ветеринар всегда ведет для двоих: осмотр  животных и обязательный разговор  с хозяином. Ведь только владелец кошки, собаки, кролика или хомячка может подсказать, что произошло с его питомцем. И после диагностики ветеринар поставит диагноз. Кроме ветеринаров,  в Минске работают и представители еще одной интересной профессии -  грумеры . Это специалисты, которые отвечают за внешний вид и гигиену домашних питомцев и могут сделать сложную укладку для любой породы собак и котов.

 
Теги: Минск
 
 
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Компьютерная томография, рентген и пластические операции  -  все эти медицинские процедуры недавно стали доступны и для животных. В Минске все больше ветеринарных...
 
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