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Неделя леса стартовала в регионе

30.03.2020 16:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самый масштабный экофлешмоб "Неделя леса" стартовал в регионе. Зеленая акция ежегодно объединяет не только лесничих, но и людей разных профессий, которые с готовностью присоединяются к озеленению. Так, в Столбцовском районе инициативные белорусы восстановили территорию площадью в  3 гектара. В прошлом году зеленые насаждения здесь повредил короед. Молодой лес из сосен и берез  вырастет здесь через десятилетие. В роще можно будет собирать грибы, ягоды. Кстати, столбцовская земля богата на сочную чернику и бруснику. 

На 15 елей стало больше и в сквере около Кургана Славы. Аллея особенная, памятная, посвященная Году малой родины и 75-летию Великой Победы. Этой дате посвящена и сама 13-я республиканская Неделя леса. Присоединиться к добровольной миссии может каждый желающий. Инвентарь и посадочный материал выдадут в лесхозах Минской области.

 
 
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Самый масштабный экофлешмоб "Неделя леса" стартовал в регионе. Зеленая акция ежегодно объединяет не только лесничих, но и людей разных профессий, которые с...
 
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