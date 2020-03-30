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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неделя леса стартовала в регионе Самый масштабный экофлешмоб "Неделя леса" стартовал в регионе. Зеленая акция ежегодно объединяет не только лесничих, но и людей разных профессий, которые с...

Самый масштабный экофлешмоб "Неделя леса" стартовал в регионе. Зеленая акция ежегодно объединяет не только лесничих, но и людей разных профессий, которые с готовностью присоединяются к озеленению. Так, в Столбцовском районе инициативные белорусы восстановили территорию площадью в 3 гектара. В прошлом году зеленые насаждения здесь повредил короед. Молодой лес из сосен и берез вырастет здесь через десятилетие. В роще можно будет собирать грибы, ягоды. Кстати, столбцовская земля богата на сочную чернику и бруснику.На 15 елей стало больше и в сквере около Кургана Славы. Аллея особенная, памятная, посвященная Году малой родины и 75-летию Великой Победы. Этой дате посвящена и сама 13-я республиканская Неделя леса. Присоединиться к добровольной миссии может каждый желающий. Инвентарь и посадочный материал выдадут в лесхозах Минской области.