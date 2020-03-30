«Я полжизни пропил - работа спасла». История Юры, который работаем дояром в деревне

Источник материала: Tut.by

Юре 52 года и он честно признается, что пил больше 20 лет. К счастью, больше 7 лет назад наш герой завязал. Юра сосредоточился на работе, почти без выходных и отпуска. Теперь он заботится о Сметане, Медвежонке, Ульяше, Валентинке и многих других. Все это — коровы, с которыми Юрий работает каждый день. И покормить, и убрать, и роды принять — все это он умеет. Это история человека, который смог побороть свои пагубные привычки и нашел дело всей жизни. Мы продолжаем проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

