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Экопарковки для электротранспорта строят в Минске

30.03.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске строят экопарковку специально для электромобилей. Стоянка, строящаяся в Лебяжьем, является не только экофрендли, но и вполне дружелюбной к электромобилям. На ней будет работать целый ряд зарядных станций.

Согласно статистке, на долю автотранспорта приходится около 87 % выбросов в атмосферу. Для улучшения этих данных проводится ряд мероприятий. 

Пластиковая сетка, грунт, высаженный газон - это все, что нужно для создания экопарковки. Пока что эта парковка единственная в городе. Появятся ли еще - вопрос времени. Кстати, если вы хотите такую парковку у себя во дворе, то вы можете обратиться в компанию, где обязательно рассмотрят ваше обращение. 

Для того чтобы водители не парковались на местах для зарядки электрических авто, ГАИ постоянно принимает меры, а также сейчас готовятся изменения в правила дорожного движения.

А для популяризации электротранспорта в стране ГАИ планирует разрешить владельцам автотранспорта на законодательном уровне движение на выделенных полосах для движения общественного транспорта. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске строят экопарковку специально для электромобилей. Стоянка, строящаяся в Лебяжьем, является не только экофрендли, но и вполне дружелюбной к...
 
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